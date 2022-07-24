Kurslara devam

İlçedeki tüm cami ve kurslarda çeşitli etkinliklerle devam eden Yaz Kur’an Kurslarında 600’ün üzerinde öğrenci eğitim almakta. Devam eden kurslarla ilgili İlçe Müftüsü Oğuz Akdemir, “Yaz Kur'an Kurslarımız, tüm cami ve kurslarımızda büyük bir heyecanla ve çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Bu sene kurslarımıza 600'ün üzerinde öğrencimiz katılmaktadır. Kurslara katılan öğrencilerimize, onlara dini, ahlaki ve milli değerleri büyük bir sabırla aşılayan fedakâr hocalarımıza ve ikramlarda katkı sağlayan aile ve hayır sahiplerine teşekkür ediyoruz” dedi. »Haber Merkezi