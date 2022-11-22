KURSLAR DOLU DİZGİN

Halk Eğitim Merkezi tarafından verilen kurslar hakkında açıklama yapan Müdür Yardımcısı Bahar Tüzün Akyürek, “Eğitim Merkezi tarafından ‘Belli bir dönem kursiyer kaydı alıyoruz sonra almıyoruz’ diye bir şey yok. Yakında dönemde ‘Ücretli Öğretmenler İçin Özel Eğitim Uygulamaları’ kursumuz açılacak. Bununla beraber Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kursumuzu da açacağız.” dedi. Ayrıca yakında zamanda Sağlıklı Beslenme, Emlak Danışmanlığı, İlk Yardım Eğitimi, KPSS’ye Hazırlık (Genel Yetenek-Genel Kültür Lisans), Arapça Dil Öğretimi ve Arıcılık kurslarının da açılmasının planlandığını söyledi.

“ÇOK BAŞVURU ALDI”

Çok başvuru alan aşçı çırağı kursu ile ilgili Akyürek, “ Bu kursumuz çok başvuru aldı. Şu an hocamız ve öğrenciler eğitimlerine Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesinde devam ediyorlar. Bu kursa başvuru çok yüksekti ama tek mutfağı olan okul orası var. Birde başka hocamız yok. O yüzden aşçı çırağı ile ilgili tek kurs açtık.” ifadesinde bulundu.

“PROJE HAZİRANDA BAŞLADI”

Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen Aile Okul’ projesi hakkında bilgi veren Akyürek, “Emine Erdoğan himayesinde ‘Aile Okul’ projesi için eğitim almış kişiler geliyor. Daha sonra öğretmenlerimize gelip eğitim veriyorlar. Eğitimi alan öğretmenler bizim aracılığımız ile çocuğu olup, olmayan bütün kişilere yardımcı oluyorlar. Bu proje haziran ayı itibari ile başladı.” dedi.

Konuşmasının devamında Akyürek, “Halk Eğitim Merkezi tarafından ise Eylül ayı itibari ile toplam 331 kurs açıldı. Burada 4 bin 727 katılımcıdan 2 bin 50’si erkek, 2 bin 677 kişi ise kadın kursiyerdir.” ifadelerine yer verdi.

»Rabia Şahin