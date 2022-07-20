Kurslar devam ediyor

Yozgat Gençlik Merkezi Müdürlüğü ile İl Müftülüğünün birlikte yürütmüş olduğu protokol kapsamında Dini İlim Atölyesinde Kur’an-ı Kerim eğitimleri devam ediyor. Kur’an Kursu’nda gençler hem Kur’an-ı Kerim’i öğreniyor hem de katıldıkları çeşitli faaliyetler ile gönüllerince eğleniyor.