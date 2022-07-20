Kurslar devam ediyor

Faaliyet kapsamında derse katılan üyeler aynı zamanda Basketbol, Voleybol, Masa Tenisi, Satranç ve Langırt gibi spor faaliyetlere katılarak dersi zevkli hale getiriyorlar. Derse katılan öğrenciler Halk Eğitim Merkezi tarafından görevlendirilen Ebru Eğitmeni gözetiminde de Ebru sanatını da tanımış oluyorlar. Yozgat Gençlik Merkezi Müdürlüğünün asıl amacı ise Kuran-ı Kerim öğrenmeyi istekli hale getirmek, faaliyetlerin içinde saygı sevgi, hak ve adalet değerlerimizi faaliyetler içinde vermek. »Haber Merkezi
Faaliyet kapsamında derse katılan üyeler aynı zamanda Basketbol, Voleybol, Masa Tenisi, Satranç ve Langırt gibi spor faaliyetlere katılarak dersi zevkli hale getiriyorlar. Derse katılan öğrenciler Halk Eğitim Merkezi tarafından görevlendirilen Ebru Eğitmeni gözetiminde de Ebru sanatını da tanımış oluyorlar. Yozgat Gençlik Merkezi Müdürlüğünün asıl amacı ise Kuran-ı Kerim öğrenmeyi istekli hale getirmek, faaliyetlerin içinde saygı sevgi, hak ve adalet değerlerimizi faaliyetler içinde vermek. »Haber Merkezi