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Kurslar devam ediyor

Yozgat Gençlik Merkezi Müdürlüğü ile İl Müftülüğünün birlikte yürütmüş olduğu protokol kapsamında Dini İlim Atölyesinde Kur’an-ı Kerim eğitimleri devam ediyor. Kur’an Kursu’nda gençler hem Kur’an-ı Kerim’i öğreniyor hem de katıldıkları çeşitli faaliyetler ile gönüllerince eğleniyor.

20 Temmuz 2022 Çarşamba 02:11
Kurslar devam ediyor

Faaliyet kapsamında derse katılan üyeler aynı zamanda Basketbol, Voleybol, Masa Tenisi, Satranç ve Langırt gibi spor faaliyetlere katılarak dersi zevkli hale getiriyorlar. Derse katılan öğrenciler Halk Eğitim Merkezi tarafından görevlendirilen Ebru Eğitmeni gözetiminde de Ebru sanatını da tanımış oluyorlar. Yozgat Gençlik Merkezi Müdürlüğünün asıl amacı ise Kuran-ı Kerim öğrenmeyi istekli hale getirmek, faaliyetlerin içinde saygı sevgi, hak ve adalet değerlerimizi faaliyetler içinde vermek. »Haber Merkezi
 

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Kurslar Devam Ediyor
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