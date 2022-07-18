Kurslar devam ediyor

27 Haziran tarihinde başlayan Yaz Kuran Kursları öğrenciler tarafından yoğun ilgi ile devam ediyor. Yaz tatilini çocukları için verimli geçirmeyi amaçlayan veliler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Yaz Kuran Kurslarına yoğun ilgi gösterdi.

26 Ağustos’a kadar 4-6 yaş, 11-22 yaş ve 22 yaş altı şeklinde 3 farklı kategoride Yaz Kuran Kurslarının sürdürüleceğine belirten İl Müftüsü Ali Gülden, “Yaz Kur’an kurslarımız vesilesiyle çocuklarımız, hem huzurlu bir tatil dönemi geçirecek hem de tertemiz zihinlerini, hidayet kaynağı Kur’an’la besleyerek Peygamber sevgisini, temel dini bilgileri ve ahlaki değerleri en doğru yöntemlerle öğrenme imkânı bulacaktır. Sevgi, saygı, nezaket ve iyilik gibi ahlaki değerlerle tanışacak; yürekleri birlik, beraberlik, kardeşlik, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygularıyla dolacaktır.

Yaz kursu programlarımız ve eğitim materyallerimiz, motivasyon merkezli bir yaklaşımla, çocuklarımızın yeteneği, bilgisi, beklentisi, ilgisi ve yaşının gerektirdiği bütün özellikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Başkanlığımız tüm müftülükleri ve görevlileriyle, çocuklarımızın güzel bir tatil dönemi geçirmeleri için her türlü hazırlığı yaptı” dedi.

»Selma Şahin