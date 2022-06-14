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Kurslar başlıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl yaz mevsiminde düzenlenen yaz Kur'an kursları 27 Haziran tarihinde başlayacak.

14 Haziran 2022 Salı 00:11
Kurslar başlıyor

Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, 27 Haziran’da kursların başlayacağını belirterek, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl yaz mevsiminde yapılan kurslarının covid19 salgının ardından normal olarak başlayacağını ifade etti. 
Başkanlık tarafından düzenlenen 41. İl Müftüleri İstişare Toplantısı Sonuç Bildirgesini sonucu Yaz Kur'an Kurslarına dair açıklamalarda bulunan Ali Gülden, 27 Haziran’dan itibaren Yozgat Merkez ile ilçe camilerinde ve Kur’an kurslarında, yaz dönemi kurs programlarının başlayacağını belirtti. 
Gülden,  “Yaz Kur’an kurslarımız vesilesiyle çocuklarımız, hem huzurlu bir tatil dönemi geçirecek hem de tertemiz zihinlerini, hidayet kaynağı Kur’an’la besleyerek Peygamber sevgisini, temel dini bilgileri ve ahlaki değerleri en doğru yöntemlerle öğrenme imkânı bulacaktır. Sevgi, saygı, nezaket ve iyilik gibi ahlaki değerlerle tanışacak; yürekleri birlik, beraberlik, kardeşlik, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygularıyla dolacaktır. Yaz kursu programlarımız ve eğitim materyallerimiz, motivasyon merkezli bir yaklaşımla, çocuklarımızın yeteneği, bilgisi, beklentisi, ilgisi ve yaşının gerektirdiği bütün özellikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Başkanlığımız tüm müftülükleri ve görevlileriyle, çocuklarımızın güzel bir tatil dönemi geçirmeleri için her türlü hazırlığı yapmaktadır” dedi. 
Kursların 8 hafta tek dönem olacağını ifade eden Gülden, “Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde 8 hafta süreyle tek dönem halinde planlanan Yaz Kur'an Kurslarında eğitim almak isteyen öğrenciler, açılan kursları https://dibbys.diyanet.gov.tr/EHYS/KurumDisi/AcilanYazKurslari.aspx web sitesinden öğrenebilecek. Kurslara başvurular ise öğrencinin kendisi veya velisi tarafından 20 Haziran - 4 Temmuz 2022 tarihleri arasında cami ve Kur'an kurslarına yapılacak” şeklinde konuştu. 
Haber Merkezi
 

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Kurslar Başlıyor
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