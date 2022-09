Kurslar başlıyor

Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen, SORGED Koordinatörlüğünde, Fundación Universitaria San Antonio (UCAM)-İspanya, Ginásio Clube Português (GCP)-Portekiz ve Alexandru Ioan Cuza” University (UAIC) -Romanya ortaklıklığında Erasmus+ Spor programı kapsamında yürütülen "Sosyal Değişim İçin Spor" başlıklı proje kapsamında Voleybol, Badminton ve Bisiklet branşlarında spor kursları düzenlenecek.

Spor genellikle fiziksel aktivite olarak algılansa da insan ilişkileri konusunda da ciddi katkılarının olduğunu belirten SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, spor her yaştan değişik sosyal, kültürel ve ekonomik bireylerin yapabileceği etkinlik olduğunu ifade etti.

Sporun birleştirici, zenginleştirici ve iyileştirici etkilerini ön plana çıkarmak için insanlara çok iş düşmekte olduğunun altını çizen Başkan Uğuz, “Bu yüzden hem ulusal hem de uluslararası spor faaliyetleri düzenlemek oldukça önemlidir. Derneğimiz tarafından hazırlanan ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen “Sosyal Değişim İçin Spor” projemiz kapsamında hem ulusal hem de uluslararası düzeyde çeşitli eğitimler ve faaliyetler düzenleyeceğiz. Bu kapsamda derneğimiz tarafından gençlere ücretsiz üç branşta spor eğitimleri düzenlenecektir” dedi.

BAŞVURU HAKKINDA BİLGİ

Spor kurslarının günlük iki saat olmak üzere haftada bir gün olarak düzenleneceğini belirten Uğuz, “ Spor kurslarımıza 16-26 yaş arası gençler katılabilir. Kontenjan 20 katılımcı ile sınırlıdır. Spor kurslarımız Yozgat'ta düzenlenecektir. Spor kurslarımız ücretsiz ve katılım belgelidir. Spor kurslarımızın günleri ve saatleri katılımcılara sonradan bildirilecektir. Eğitimler Bozok Üniversitesinin Spor Salonunda düzenlenecektir. Eğitimleri Bozok Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde görev yapan öğretim üyeleri hocalarımız tarafından verilecektir. Sorgundan katılacak gençler için ücretsiz servisimiz olacaktır.

KONTENJAN 20 KİŞİ

Her üç kurs için başvuru yapılabileceğini belirten Uğuz, “ Her spor branşı için kontenjan 20 katılımcı ile sınırlıdır. Kontenjanının dolması ile başvuru formu kapatılacaktır. Dolayısıyla lütfen başvurunuzu en kısa sürede yapınız. Başvurusu olumlu olan katılımcılara eğitim hakkında SMS gönderilecektir” şeklinde konuştu.

KURS SAATLERİ

Badminton Kursu: 6 Ekim'de başlayacak. Her Perşembe 16.00-17.00 saatleri arasında yapılacaktır.

Voleybol Kursu: 1 Ekim'de başlayacak. Her Cumartesi 14.00-15.00 saatleri arasında yapılacaktır.

Bisiklet Kursu: 1 Ekim'de başlayacak. Her Cumartesi 15.00-16.00 saatleri arasında yapılacaktır. »Rabia Şahin