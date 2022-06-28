Kurslar başladı

Öğrencilerin 17 Haziran itibariyle karne almaları sonrasında, Diyanet İşleri Başkanlığı "Haydi koş gel, Camiler seninle güzel" adı altında düzenlemiş olduğu Yaz Kur'an Kurslarında eğitim verilmeye başlandı. Sabah saat 10.00ile 12.00 saatleri arasında haftanın 5 günü devam edecek kurslarda Kur'an-ı Kerim, meali, ezber, itikat, ibadet, siyer ve ahlak konularında bilgiler veriliyor.

Kursta çocuklara ayrıca Hz. Peygamber’in örnek hayatı, inanç esasları, ibadetler, abdest, namaz, zekat, hac, oruç gibi bilgiler de öğretilecek. 26 Ağustos’ta sona erecek kurslara 4 Temmuz’a kadar kayıt yaptırılabilecek.

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