Kursiyerlerden ziyaret



Burunkışla Mahallesi Kur'an Kursu kursiyerleri, Fadime Erbaş öncülüğünde İlçe Müftüsü Zühdü Elveren’i ve Hz. Aişe Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursu'ndaki hafize öğrencilerini ziyaret ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Elveren, kursiyerlere ziyaretleri ve yaptıkları bağış sebebiyle teşekkür etti.

Yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgi alan Elveren, “Ayrıca bir başlangıç olması adına halkımızın hafizelerimize moral vermek ve motive etmek amacıyla gerçekleştirdiği etkinliğin çok önemli ve kıymetlidir.” dedi. Elveren’i ziyaretlerinin ardından Hz. Aişe Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursunu ziyaret eden kursiyerler öğle yemeğinde öğrencilerle beraber oldular. »Haber Merkezi.