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Kursa ziyareti

Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın, İlçe Müftüsü Atıf Aktiş ile birlikte İlçe Müftülüğüne bağlı Ovakent Beldesinde bulunan Şeyhül Kurra Ahmet Şükrü Efendi Yatılı Hâfızlık Erkek Kur'an Kursunu ziyaret etti.

16 Eylül 2022 Cuma 02:11
Kursa ziyareti

Kaymakam Aydın, “Şeyhül Kurra Ahmet Şükrü Efendi Yatılı Hâfızlık Erkek Kur'an kursumuz, ortaokulu bitirmiş lise seviyesindeki genç kardeşlerimize Hitap edecektir. Kursumuz 40 yatak kapasitesine sahip olup, ücretsizdir. Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen öğrencilerimizin hafızlıklarını ve Kur'an-ı anlama noktasındaki eksikliklerini giderebilecekleri çok yönlü sosyal ve kültürel etkinliklere sahip bir Kur’an kursu olacaktır” dedi. 
»Haber Merkezi 
 

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Kursa Ziyareti
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