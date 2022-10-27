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Kursa ziyaret

Saraykent İlçe Müftüsü Yasin Baykal, müftülüğe bağlı 4-6 Yaş Kuran Kurslarını ziyaret etti.

27 Ekim 2022 Perşembe 02:11
Kursa ziyaret

4-6 yaş arası din eğitiminin çok önemli olduğundan bahseden İlçe Müftüsü Yasin Baykal konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Müftülüğümüze bağlı 4-6 Yaş Kuran Kurslarımızı ziyaret ettik. Minik cennet kuşlarımız Yüce Rabbimizi, sevgili Peygamberimizi, kitabullahı, dini ve milli değerlerimizi öğreniyorlar. Müslüman şahsiyetinin oluşumu ve inanç değerlerinin öğrenilmesi için 4-6 yaş arası din eğitimi çok önemli.  Rabbim sayılarını artırsın. Hepsini hayırlı bir evlat eylesin." dedi. 
»Haber Merkezi
 

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Kursa Ziyaret
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