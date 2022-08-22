Kursa ziyaret

İlçe Müftüsü Mustafa Kayış tarafından kurslar hakkında bilgilendirme yapıldı. Daha sonra yapılan ziyaret hakkında açıklama yapan Kayış, “Yaklaşık 80 öğrencinin hafızlık yaptığı kursumuzun öğrencileri ile hasbihal ettik. Kursumuzun bu haliyle yetmediğini mekanının ve sosyal donatı alanlarının iyileştirilmesi ve genişletilmesi gerektiğini, 200 yataklı ve sosyal tesisleri olan yatılı erkek hafızlık kursuna ihtiyacımız olduğunu konuştuk. Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve Hayırsever vatandaşlarımızın yardımlarını beklediğimizi ifade ettik. Sefer bizden zafer Allah’tandır” dedi. »Haber Merkezi