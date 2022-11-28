Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.874,34
ALTIN
1.049,53
DOLAR
18,64
STERLİN
22,49
EURO
19,34

Kurs yenileniyor

Yozgat İl Müftülüğü tarafından Bölge Yatılı Kız Kur’an Kursu yenileniyor.

28 Kasım 2022 Pazartesi 02:11
Kurs yenileniyor

İl Müftülüğünce 90’lı yılların başında hayırseverlerin katkısı ile inşa edilip uzun yıllar hafızlık kursu olarak hizmet veren Bölge Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu'nda tamirat, tadilat ve onarım çalışmaları başladı. 
Zaman içerisinde yıpranıp kullanılamaz hale gelen üçer katlı iki blok halinde inşa edilen kursun A bloğu geçen yıl yatılı olarak hizmet vermeye başlamıştı. Atıl durumda ki B bloğunda ise tamirat ve tadilat çalışmaları devam ediyor.
Devam eden tadilat ve onarım çalışmalarını yerinde inceleyen İl Müftüsü Ali Gülden, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Çayıralan'lı hayırsever iş insanı İbrahim Hazer’in katkılarıyla yapılan tadilat ve onarım işleri tamamlandığında kursta iki sınıflı 4-6 yaş Kur'an Kursu sınıfı, 100 yatak kapasiteli yatakhane, yemekhane,  öğrenciler için sosyal aktivite alanları gibi pek çok yenilik yapılması planlanıyor. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Kurs Yenileniyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vatandaşın tercihi hamsi
Vatandaşın tercihi hamsi
“Köyüm Benim” Toplantıları
“Köyüm Benim” Toplantıları
SOKAK RÖPORTAJLARI
SOKAK RÖPORTAJLARI
Hastaneden haberler
Hastaneden haberler
Ankara programı
Ankara programı
Anlamlı bağış
Anlamlı bağış
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim