Kurs yenileniyor

İl Müftülüğünce 90’lı yılların başında hayırseverlerin katkısı ile inşa edilip uzun yıllar hafızlık kursu olarak hizmet veren Bölge Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu'nda tamirat, tadilat ve onarım çalışmaları başladı.

Zaman içerisinde yıpranıp kullanılamaz hale gelen üçer katlı iki blok halinde inşa edilen kursun A bloğu geçen yıl yatılı olarak hizmet vermeye başlamıştı. Atıl durumda ki B bloğunda ise tamirat ve tadilat çalışmaları devam ediyor.

Devam eden tadilat ve onarım çalışmalarını yerinde inceleyen İl Müftüsü Ali Gülden, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çayıralan'lı hayırsever iş insanı İbrahim Hazer’in katkılarıyla yapılan tadilat ve onarım işleri tamamlandığında kursta iki sınıflı 4-6 yaş Kur'an Kursu sınıfı, 100 yatak kapasiteli yatakhane, yemekhane, öğrenciler için sosyal aktivite alanları gibi pek çok yenilik yapılması planlanıyor.

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