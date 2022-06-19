Kurs toplantısı yapıldı

Kaymakam Muhammed Fatih Günlü başkanlığında, İlçe Müftü Vekili Sinan Şen, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Muzaffer Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuncay Yılmaz ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdiresi Filiz Gençaslan ile yaz tatilinin başlamasıyla birlikte gençlerin fiziksel aktivitelerini artırmak, sosyalleşmeleri ve boş zamanlarını değerlendirmeleri amacıyla açılacak olan yaz kurslarına ilişkin Yaz Kursları Değerlendirme ve Koordinasyon toplantısı yapıldı.

Haber Merkezi