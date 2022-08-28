Kurs bitti

Sona eren kurslarla ilgili İlçe Müftüsü Recep Şimşek, “8 haftalık yaz Kur’an Kurslarımızda eğitimimiz sona erdi. Elhamdülillah. Yavrularımıza Kur’an-ı Kerim, Dînî bilgiler ve değerler eğitimi vermenin yanında; oyunlar, etkinlikler ve ikramlarla onların gönüllerini hoş tutarak İslâm'ı sevdirmeye çalıştık. Allah, fedakâr hocalarımızdan, sabırla kurslarımıza devam eden yavrularımızdan ve velilerimizden razı olsun. Allah bütün çocuklarımızı, gençlerimizi Kur’an ahlâkı ile yetiştirebilmeyi cümlemize nasip eylesin.” dedi.

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