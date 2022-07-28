Kurs binasını inceledi

Müftü Gülden, merkeze bağlı Bişek köyüne giderek yapımı tamamlanan Kur’an Kursu binasını açılış öncesinde inceleyip gelinen son durum hakkında bilgi aldı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Yozgat şubesi, Diyabet İşleri Başkanlığı ilgili kaleminden gelen destek, hayırsever vatandaşların katkıları ve köylünün yardımları ile yapımı tamamlanan ve yakın zamanda hizmete açılacak olan Bişek Köyü Kur’an Kursu ve Cami Lojmanını yerinde inceleyen Gülden, Cami İmam Hatibi Duran Kaya ‘dan ve köy muhtarından bilgi alıp, köy halkı ile sohbet etti. »Haber Merkezi