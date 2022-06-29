Kurbanlıklar görücüye çıktı

Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, kurbanlık hayvanların pazarda satışa sunulduğunu belirterek vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Vatandaşın kurban alırken, mutlaka kulak küpesine dikkat etmesi gerektiğini dile getiren Canbolat, "Hayvanın sağlıklı olup olmadığını kontrol etsinler. Alışverişlerde ise sahte paraya karşı dikkatli davransınlar." dedi. »AA

