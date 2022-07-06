Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 11
açık
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
2.371,25
ALTIN
967,17
DOLAR
17,01
STERLİN
20,39
EURO
17,49

Kurbanlıklar alıcılarını bekliyor

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Çekerek ilçesinde canlı hayvan pazarında kurbanlıklar satılmayı beklerken, besiciler ise durgunluktan yakınıyor.

06 Temmuz 2022 Çarşamba 02:11
Kurbanlıklar alıcılarını bekliyor

Besiciler, özenle yetiştirdikleri kurbanlıklarını ilçenin belirli noktalarında kurulan pazarlarda satışa sunmaya başladı. Kurbanlık almak için pazara gelen vatandaşlar, hayvanların sağlık durumunu titizlikle inceledikten sonra fiyat için sıkı bir pazarlığa giriyor. Canlı hayvan pazarında satışlarda durgunluk yaşandığını belirten besiciler ise son gün yaşanacak yoğunluğu bekliyor.
Çekerek canlı hayvan pazarında, küçükbaşlar 2 bin liradan 4 bin liraya, büyükbaşlar ise 15 ila 50 bin lira arasında değişen fiyatlardan satışa sunuluyor.
Pazardaki yerini alan besicilerden Tayyip Yücel, kurbanlık hayvan satışlarından memnun olmadığını söyleyerek, “Hayvanlarımızı pazara satmaya getirdik. Şu an pazar çok durgun hayvanlar satılmıyor. Biz genelde ahırda satıyoruz hayvanları ama pazarda satış pek yok. Çekerek’te şu an hayvanlar satıcıların elinde kaldı. Diğer illerde satışların iyi olduğu söyleniyor. Ama Çekerek’te canlı hayvan pazarı çok durgun, satılmıyor. Kurbanlık fiyatları da 15 ila 50 bin arasında değişiyor” dedi.
Yasin Avşar isimli besici ise, “Hayvanlarımızı çıkardık alıcılarını bekliyoruz, fiyatlarımız 35 ila 45 bin lira arasında değişiyor. Şimdiden alıcısına hayırlı olsun” şeklinde konuştu.
»İHA
 

Anahtar Kelimeler:
Kurbanlıklar Alıcılarını Bekliyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yapımı tamamlandı
Yapımı tamamlandı
Güven yeniden başkan
Güven yeniden başkan
Çanakkale’ye gittiler
Çanakkale’ye gittiler
Hemşehrimiz sertifikasını aldı
Hemşehrimiz sertifikasını aldı
TÜBİTAK destekleyecek
TÜBİTAK destekleyecek
Kesim yerleri belirlendi
Kesim yerleri belirlendi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim