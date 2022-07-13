Kurbanlar sahiplerine ulaştı

Düzenlenen kurban bağışı organizasyonuna katılan İstanbul Yozgatlılar Federasyonu ve Yozgat Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yılmaz, “Yozgat Vakfı ve İstanbul Yozgatlılar Federasyonu (İYF) olarak bu güzel organizasyonda bizlerde yanlarında olduk. Kurban bağış kampanyasını organize eden AYDEF Genel Başkan Yardımcısı ve Bremen Dernek Başkanımız, Yozgat Vakfı Üyemiz Şemsettin Yıkılmaz ile kesim ve dağıtım organizasyonuna destek veren Sarıkaya Baraklı köy muhtarımıza ve bağış yapan herkese çok teşekkür ederiz. Allah kurbanlarını kabul etsin” dedi.

Daha sonra İYF-İstanbul Yozgat Kadışehri Çamsaray Köyü Derneği öncülüğünde Çamsaray Köyüne yapılacak köy konağı ve taziye evinin temel atma törenine katılan Başkan Ahmet Yılmaz, “İYF-İstanbul Yozgat Kadışehri Çamsaray Köyü Derneğimizin öncülüğünde Çamsaray Köyüne yapılacak köy konağı ve taziye evinin temelini tören ile attık. Dernek Başkanımız Üzeyir Doğan, köy muhtarı ve maddi katkı sağlayan İstanbul’daki iş insanlarına teşekkür ederiz” diye konuştu. »Haber Merkezi