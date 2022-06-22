Kurban standı açıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde; ‘Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş’ sloganıyla sürdürülen 2022 Yılı Vekaletle Kurban Organizasyonu'na il ve ilçe Müftülüklerinin desteği devam ediyor. Bu kapsamda çalışmalar yürüten Yenifakılı İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Yenifakılı Şubesi, vatandaşların kurban bağışlarını rahatlıkla yapabilmeleri amacıyla Merkez Çarşı Camii önünde ‘Kurban Bağış Standı’ açtı. Kurbanları iyilik yolunda yarım asra yakın tecrübe ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını ifade eden İlçe Müftüsü Recep Şimşek, “ Merkez Çarşı Camii önündeki standımıza gelerek kolaylıkla bağış yapabilirsiniz. Bu vesileyle emeği geçen ve yardımlarını esirgemeyen herkese teşekkür eder, 'Kurban Bağış Standımızın' hayırlara vesile olmasını dileriz” dedi.

Haber Merkezi