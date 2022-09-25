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Kur'an Kursu açıldı

Boğazlıyan ilçesine bağlı Ovakent Beldesi'nde yapımı tamamlanan Şeyh-ül Kurra Ahmet Şükrü Efendi Kur'an Kursu'nun açılışı gerçekleştirildi. 

25 Eylül 2022 Pazar 02:11
Kur'an Kursu açıldı

Açılışa, “Vali Ziya Polat, Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, İl Jandarma Komutanı Halil Başer, Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, il ve ilçe protokolü, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Boğazlıyan İlçe Müftülüğü koordinesinde ilçe belediyesinin katkılarıyla ve hayırsever vatandaşların destekleriyle yapımı tamamlanan, 80 yatılı öğrenci kapasitesine sahip Şeyh-ül Kurra Ahmet Şükrü Efendi Kur'an Kursu'nun açılış programı Cuma namazı öncesi, Ovakent Merkez Camii'nde Kur'an ziyafeti ile başladı.
İl Müftü Ali Gülden’in yaptığı vaaz ve dua sonrası kılınan Cuma namazının ardından açılış gerçekleştirdi. Protokol üyeleri tarafından, Kur'an Kursunun hayırlı olması yönünde yapılan konuşmaların akabinde açılış kurdelesi kesilerek Kur'an Kursu vatandaşların hizmetine sunuldu. »Haber Merkezi
 

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Kuran Kursu Açıldı
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