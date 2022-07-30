Kur'an Kursları yararına kermes

Sorgun Müftülüğü tarafından Sorgun Türkiye Diyanet Vakfı Şubesi aracılığıyla yapılan kermes 29 Temmuz'da başladı. 7 Ağustos tarihine kadar devam edecek kermesle ilgili İlçe Müftüsü Mustafa Kayış, “Kermesimizde hanım kardeşlerimizin katkılarıyla elde ettiğimiz el örgüleri, yiyecek ve içecekler bulunacaktır. Bu ürünlerden elde ettiğimiz gelirler Sorgunumuzda hizmet veren Kur'an Kurslarımızın ihtiyaçları için kullanılacaktır. Tüm halkımızı düzenleyeceğimiz kermese destek vermeye davet ediyorum. Bizlere bu organizasyonda desteklerini esirgemeyen bütün görevlilerimize teşekkür ediyorum. Rabbim kermesimizi bereketli eylesin'' dedi. »Haber Merkezi