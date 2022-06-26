Kupayı teslim ettiler

16 takımın katıldığı AMDF Aksaray sezonunu grup 2’ncisi olarak tamamlayıp katıldıkları 4’lü finallerde, finale kalarak 2’nci olan Sorgun Masterler, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Levent Tuncer’i ziyaret ederek kupalarını teslim ettiler. Takımın küçük sembolü Eymen Erdoğan eliyle kupayı teslim eden Sorgun Masterler ekibi, “16 takımın katıldığı AMDF Aksaray sezonunu grup 2’ncisi olarak tamamlayıp katıldığımız 4’lü finallerde, finale kalarak aldığımız 2’ncilik kupasını Gençlik ve Spor Müdürümüz Sayın Levent Tuncer’e takımımızın küçük sembolü Eymen Erdoğan eliyle takdim ettik. Kendilerine verdikleri maddi manevi her türlü destek için teşekkürlerimizi ilettik. İlerleyen süreçte Sorgunumuzu en iyi şekilde temsil edeceğimizin sözünü verdik” açıklamasında bulundu. Haber Merkezi