Kulüp dernekleri devrediliyor

Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, 7405 sayılı Kanun'un geçici 1'inci maddesinin ikinci fıkrasında ‘Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 5253 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş ve Bakanlık veya Türkiye Futbol Federasyonu tarafından tescil edilmiş olan spor kulüplerinin, İçişleri Bakanlığı nezdindeki dosya ve kayıtları, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç üç ay içinde Bakanlığa devir ve teslim edilir’ hükmü doğrultusunda devir işleminin başlatıldığını söyledi. ‘Spor Kulübü Derneği’ adını taşıyan ve bu amaçla, İl Sivil Toplumla İlişkier Müdürlüğü ile İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ndeki bilgi ve kayıtların teyit edilmesinin ardından, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nde bulunan tüm bilgi, belge, dosya ve dokümanlarının devredileceğinin altını çizen Yurtlu, ‘’Her iki kurumda görev yapan personelden müteşekkil 'devir Teslim Komisyonu’ oluşturulacak. ‘Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’ olarak faaliyet gösteren ve tescili yapılanlar, iki yıllık süre içerisinde ‘Spor Kulübü’ ya da ‘Gençlik Derneği’ şeklinde karar vererek her iki kuruma da kararlarını bildirecekler. Karara göre devir yapılacak. ‘Gençlik Derneği’ olarak faaliyet gösterecek dernekler ise, yine Dernekler Kanunu kapsamında İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde kalacak. Bu kapsamda, ilk aşamada; spor kulübü olarak tescili bulunan 42 spor Kulübü Derneği’nin devir işlemleri en kısa sürede gerçekleştirilecek. İlimiz genelinde dernek statüsünde bulunan spor kulüplerine ilişkin tüm belgelerin ilgili gençlik ve spor il müdürlüğüne devir ve teslim işlemlerinin tamamlanmasının ardından spor kulüpleri, Türk hukuk düzeni içerisinde ‘Dernek’, ‘Vakıf’ dışında yeni oluşturulan ‘Spor Kulübü’ tüzel kişiliği adı altında Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince kurulup iş ve işlemleri takip edilecek, kapatma ve devir işlemlerinin DERBİS üzerinden yapılabilmesi amacıyla Fesih ve Kapatma İşlemleri Ekranında güncelleme ve gerekli ilave yapılarak elektronik ortamda da iş ve işlemler tamamlanacak’’ dedi.

Haber Merkezi