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“Kültürel faaliyetlerimizi sürdüreceğiz”

Yozgat Belediyesi tarafından düzenlen Aylık Gönül Söyleşileri Programı kapsamında Aile Danışmanı, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı Hülya Gümüştepe, Yozgatlılarla buluştu.

07 Kasım 2022 Pazartesi 02:11
“Kültürel faaliyetlerimizi sürdüreceğiz”

Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda, Aile Danışmanı, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı Hülya Gümüştepe, Yozgatlı kadınlar bir araya gelerek sohbet etti.
Konu ile ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Celal Köse, “Bu ay ki Aylık Gönül Söyleşileri Programımızda hemşehrilerimizi Aile Danışmanı, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı Hülya Gümüştepe hanımefendi ile buluşturduk. Bu güzel söyleşi için Hülya Gümüştepe Hanım efendiye, yoğun katılım gösteren hanım kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Kültürel faaliyetlerimizi artırarak sürdürmeye devam edeceğiz.” dedi. »Haber Merkezi

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Kültürel Faaliyetlerimizi Sürdüreceğiz
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