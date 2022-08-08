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Kültür Festivali

Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde belediye tarafından düzenlenen 23. Uluslararası Kültür Festivali çeşitli etkinliklerle devam etti.

08 Ağustos 2022 Pazartesi 02:04
Kültür Festivali

Festivalin son günü Yusuf Ziya Bahadınlı Kültür Merkezi'nde “Ülkede siyasi durum” konulu panel düzenlendi. Panelin ardından Arif Baş Müzesi’nde Arif Baş Edebiyat Ödül Töreni gerçekleştirildi. Semah gösterileri yapıldı, Grup Abdal ve Mustafa Özarslan konser verdi. Bahadın Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir, festivalin hiçbir olumsuzluk yaşanmadan devam ettiğini belirterek, "Gurbetten sılaya gelen vatandaşlarımız hem hasret giderdi hem de gönüllerince eğlendi. Festivalimize çevre il ve ilçelerden de çok sayıda katılım oldu." dedi.
Festival, akşam Gökhan Kılıç, Arzu Şahin ve Ali Asker’in vereceği konserle sona erecek.
»AA

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Kültür Festivali
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