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KÜLLİYEDE BOĞAZLIYAN ZİRVESİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Boğazlıyan OSB Yatırım Planı toplantısına başkanlık etti.

02 Kasım 2022 Çarşamba 18:36
KÜLLİYEDE BOĞAZLIYAN ZİRVESİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında, Boğazlıyan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 2022 Yatırım Planı toplantısı yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya Yozgat Valisi Ziya Polat ve Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar'ın yanı sıra Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Öcal Öcalan ile 23 yatırımcı iş adamı katıldı.
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde kurulan OSB'ye ilişkin bir sunumun gerçekleştirildiği toplantıda, yatırımcı firmaların toplam yatırım özetleri, ihracat, ciro ve yatırım hedefleri ile hedef istihdam sayıları ele alındı.
Toplantıda, yatırımcıların değerlendirme ve taleplerini dinleyen Oktay, OSB'de yatırımların bir an önce tamamlanması ve fiili üretime geçilmesi için süreçlerin hızlandırılmasına yönelik gereken desteği sağlayacağının altını çizdi.
Yatırımcılar ise verdiği destek ve katkılardan dolayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a teşekkür etti.
Gıda, tekstil, makine, organik kimya, ambalaj, otomasyon, metal sanayi gibi sektörlerden 26 firmanın yer alacağı Boğazlıyan Fuat Oktay OSB'nin ilk etapta bin 685, toplamda 9 bin 690 kişiyi istihdam etmesi hedefleniyor.
Toplam imar alanı 1070, sanayi parseli 650 dönüm olan ve alan doluluk oranı yüzde 95,4'e ulaşan sanayi bölgesindeki yatırımlardan toplam 528 milyon dolar ciro ve toplam 245 milyon dolarlık yıllık ihracat bekleniyor. »AA
 

Son Güncelleme: 02.11.2022 18:35
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KÜLLİYEDE BOĞAZLIYAN ZİRVESİ
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