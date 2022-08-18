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Kullanmıyorsan geri dönüşüme

Boğazlıyan ilçesinde, belediye tarafından kullanılmış kıyafet, tekstil ve ayakkabıların atılabileceği kumbaralar yerleştiriliyor.

18 Ağustos 2022 Perşembe 02:11
Kullanmıyorsan geri dönüşüme

Kumbaralarda toplanan ürünleri geri dönüşüme gönderilmesini sağlanarak, elde edilen gelir ile temin edilecek yeni ürünleri Ramazan ve Kurban Bayramı’nda ihtiyaç sahibi ailelerle buluşturacak. 
Boğazlıyan Belediyesi, ilçede yeni bir sosyal çalışma başlattı. Vatandaşların elinde bulunan ihtiyaç fazlası, küçülmüş giysileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için ilçede belirli noktalara giysi ve tekstil kumbarası adı verilen toplama merkezleri yerleştirildi. Kumbaralara, vatandaşların ihtiyaç fazlası, küçülmüş, kullanmadıkları giysiler, farklı tekstil ürünleri, çanta ve ayakkabılar atılabilecek.
Belediye Başkanı Gökhan Coşar, "Amacımız bir yardım ağı oluşturmak. Giysi ve tekstil Kumbarası adını verdiğimiz toplama kulübelerinde toplanan giysiler, ayakkabılar, çantalar ve diğer tekstil ürünleri geri dönüşüme gönderilmesini sağlayarak, buradan elde edilen gelir ile temin edeceğimiz yeni ürünleri Ramazan ve Kurban Bayramı’nda ihtiyaç sahibi ailelerimizle buluşturacağız. Hemşerilerimizden evlerinde kullanmadıkları, küçülen her türlü giysi, tekstil, ayakkabı, çanta gibi ürünlerini bu kumbaralara atmalarını rica ediyorum" dedi. »Haber Merkezi

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Kullanmıyorsan Geri Dönüşüme
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