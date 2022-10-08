Kuğu yuvasında

Alınan bilgiye göre, Selçuk mahallesinde ikamet eden Hasan Kürşat Ayan isimli vatandaş evi önünde Kuğu’yu buldu. Ayan bulunan Kuğu'yu, Yerköy Belediyesi ekiplerine teslim etti.

Belediye ekipleri tarafından gözlem altına alınan Kuğu’nun, kime ait olduğunun araştırılması sonrasında Yozgat Belediyesi Çamlık Milli Parkına ait olduğu tespit edildi.

Yapılan görüşmeler sonrasında Kuğu, Yerköy Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Kaplan tarafından belediye binası önünde, Yozgat Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürü Alparslan Özçelik’e teslim edildi.

İşletme ve İştirakler Müdürü Alparslan Özçelik burada Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Kaplan’a ve personeline göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı teşekkür etti. »İHA