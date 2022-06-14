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Küçük yaşta bilinçleniyorlar

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı’nca başlatılan ‘Okullarda Gıda Güvenirliğine Yönelik Uygulamaları Geliştirmek’ projesi amacıyla eğitim faaliyetleri devam ediyor.

14 Haziran 2022 Salı 00:16
Küçük yaşta bilinçleniyorlar

Müdürlük ekiplerince, dikkat edilmesi gereken hijyen kuralları kapsamında il merkezi ve ilçelerde faaliyet gösteren ilk ve orta dereceli okullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik eğitim çalışmaları sürüyor. Söz konusu eğitimlerde, güvenli gıdanın içermesi gerekenler, gıdalarda israfın ve kaybın en aza indirilmesi, tüketilebilecek kadar gıdanın satın alınması, gıda maddelerinin daha uzun ömürlü olması için alınacak tedbirler, bu konuda uygulanacak benzeri yöntemler anlatılıyor. Eğitimlerde ayrıca çocukların uyması gereken hijyen kuralları sunum yapılarak anlatıldı. İl Müdürü Tanju Özkaya konu ile ilgili şu açıklamada bulundu; “Kurum olarak öncelikli konularımızın başında gıda ile ilgili iş ve işlemler gelmektedir. Son aylarda dünyanın da gündemi gıda konusudur. İşte bu yüzden gıda konusu ile ilgili bilincin daha küçük yaşlarda başlanması gerektiğine inanıyoruz. Bu bağlamda özellikle ilk ve orta dereceli okullarda öğrenim gören çocuklarımızın güvenli gıdaya ulaşmaları konusunda dikkat edecekleri hususlar ve ülkemizde süre gelen gıda israfı ve bu yolla ortaya çıkan gıda kayıplarını en az seviyeye indirebilmek adına bu kapsamdaki eğitimlerimizle çocuklarımız henüz küçükken güvenli gıda, gıda israfı ve hijyeni konusunda bilinç kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımız henüz küçükken aldıkları bu kapsamlı eğitimler sayesinde ileri yaşlarda Güvenilir Gıda temini için çaba sarf edecekleri, Gıda İsrafı ve Kayıpları konusunda daha hassas davranacaklarını, gıdaları tüketirken veya satın alırken daha çok titizlik gösterecekleri, tüketecekleri kadar gıda maddesine ihtiyaç duyacaklarına inancımız tamdır” diye konuştu. 
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Küçük Yaşta Bilinçleniyorlar
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