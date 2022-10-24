KTO’ ya ziyaret

Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Deniz Çağan ve yönetim kurulu üyelerinin STK’lara yönelik ziyaretleri devam ediyor. Çağan, bu kapsamda geçtiğimiz haftalarda olağan genel kurulunu yaparak güven tazeleyen Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy’u ziyaret edip, yeni döneme ilişkin başarı dileklerinde bulundu.

“SİZE OLAN GÜVENİN BİR GÖSTERGESİDİR”

Ziyarette Başkan Çağan’ nın yanında yönetim kurulu üyeleri, Murat Gencer, Ersan Dağdeviren, Yusuf Korkmazyürek ve Dursun Açıkyürek’ te yer aldı.

Çağan, Gülsoy ve yeni oluşan meclise önümüzdeki döneme ilişkin başarı dileklerini iletti. Özellikle Kayseri Ticaret Odasının Federasyon öncülüğünde yapılan çalışmalara destek vermesinden duyduğu memnuniyeti belirten Deniz Çağan, “Bundan sonraki dönemde de yine ortak çalışmalara imza atacağımıza olan inancımız tamdır. Seçimlerde 41 komitenin tamamının desteği ile yeniden başkanlığa seçilmiş olmanız size olan güvenin bir göstergesidir.” dedi.

“YOZGAT’IN BİZDE AYRI BİR YERİ VAR”

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ise, Çağan ve yönetim kurulu üyelerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti konuşmasında ifade ederek, “Kayseri’nin en büyük meslek örgütlerinden olan Ticaret Odasında görev yapmak kolay değil. Burada önemli olan şehrin ticaretine ve ekonomisine katkı verebilmemiz. Şehrimizde yaşayan, hizmet eden ekonomisine, istihdamına katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz. Bununla birlikte Yozgat’ın bizde ayrı bir yeri var. Çünkü sizlerle her mana yakın temas içinde olduk ve projeler ürettik. Önümüzdeki dönemde de yine birlik ve beraberlik içerisinde olacağımızı belirterek aynı desteklerimizin devam edeceğini belirtiyoruz. Bu şehre hizmet eden tüm arkadaşlardan, tüm üyelerimizden Allah razı olsun. Güzel bir seçim süreci geçirdik. Bu süreçte karşımıza aday olan arkadaşlarımız vardı. Bağımsız olarak çıkan arkadaşlarımız vardı. Hepsi ile nezaket çerçevesinde seçim yaşadık. Seçimlerin sonucunda insanların teveccühü ve halkın duası ile sizlerin büyük bir desteğiyle de 41 komitenin 41’ini de aldık. Omzumuza daha büyük sorumluluk binmiş oldu. Daha güzel hizmetler yapmak için gayret edeceğiz. Ziyaretinizden ve desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Deniz Çağan, ziyaretin sonuna doğru federasyon çalışmalarına destek veren Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy’a teşekkür belgesi takdim etti. »Haber Merkezi