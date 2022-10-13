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Krediyi kimler alacak?

Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, kredi limitinin yükseltilmesi ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 

13 Ekim 2022 Perşembe 02:11
Krediyi kimler alacak?

Aydoğmuş sosyal medya üzerinden yapmış olduğu açıklamada; “Krediyi eleştirmiyorum yanlış anlamayın, sadece bir gerçeği paylaşıyorum. Kredi limitlerini 350 bin liradan, 500 bin liraya yükseltmek marifet değil, bu krediyi kimler alacak. Asıl marifet orada. Birincisi krediyi veren yerle aranız iyi olmalı, daha sonra; 500 bin lira krediyi alacak kişinin önce bir yıllık vergi kaydı, (nakliyecilere bu kurala gerek yok) en az 1 milyonluk ipoteği ve 2 kefili olması gerekiyor. Kefil, duruma göre bir de olabilir. İpoteğiniz 2 milyon olursa kefil vermenize gerek kalmaya bilir.
Ayrıca 100 lira gibi ufak bir icra dosyanız olsa krediyi alamazsınız. Kredi puanınız kesinlikle yüksek olmalı. Düşük kredi puanına kredi vermezler. Şunu söylemek istiyorum. Yozgat 'ta bu kredinin takipçisi olacağım temennim ihtiyaç sahibi tüm esnaflarımıza verilmesidir. Verildiği takdirde, bizi ve esnafımızı mutlu eder.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi 

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