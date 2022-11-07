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KPSS heyecanı

Yozgat’ta, kamu kurumlarında işe girmek isteyen ortaöğretim mezunu adaylar, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı yaşadı.

07 Kasım 2022 Pazartesi 02:11
KPSS heyecanı

Ölçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim düzeyi başladı. Saat 10.15'te başlayan sınava adaylar, 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Adaylara "genel yetenek" ve "genel kültür" testlerinden oluşan 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi. Ortaöğretim düzeyi KPSS’ye girmek için sınav salonlarına gelen adaylar, güvenlik kontrolünden geçirilerek içeri alındı.
Saat 10.15’te başlayan sınava 10.00’dan sonra gelen bir aday sınav binasına alınmadı.
Adaylar sınavda ter dökerken aileleri de okul bahçesi dışında çocuklarının başarısı için dua ederek bekledi. »İHA

Anahtar Kelimeler:
KPSS Heyecanı
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