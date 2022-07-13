Kozan’dan teşekkür

Yozgat Şehir Hastanesi tarafından düzenlenen Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) tatbikatında, göstermiş olduğu özverili çalışmalardan ve kuruma vermiş olduğu katkılardan dolayı Atakan Çengel ve ekibine Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan tarafından teşekkür belgesi verildi.