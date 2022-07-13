Kozan’dan teşekkür

Başhekim Kozan konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada, “Bu yıl yapmış olduğumuz tatbikat gerçeği aratmadı. Başarılı bir tatbikat yapmamızda sizlerin katkısı büyük. Göstermiş olduğunuz özverili çalışmalarınızdan ve vermiş olduğunuz katkılardan dolayı teşekkür eder, başarılı çalışmalarınızın devamını dilerim.” ifadelerine yer verdi. »Haber Merkezi
Başhekim Kozan konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada, “Bu yıl yapmış olduğumuz tatbikat gerçeği aratmadı. Başarılı bir tatbikat yapmamızda sizlerin katkısı büyük. Göstermiş olduğunuz özverili çalışmalarınızdan ve vermiş olduğunuz katkılardan dolayı teşekkür eder, başarılı çalışmalarınızın devamını dilerim.” ifadelerine yer verdi. »Haber Merkezi