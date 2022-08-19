Kozan’dan tebrik

Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan ile İdari ve Mali İşler Müdürü Sencer Çiçek, “İSS Çevre Yarışması Birincilik Ödülünü” kazanan Yozgat Şehir Hastanesi İSS İşletme Müdürü Övünç Zeytinci ve Ahmet Arif Taşar’ı ziyaret ederek, tebrik etti.

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