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Kozan’dan tebrik

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan, “İSS Çevre Yarışması Birincilik Ödülünü” kazanan hastane çalışanlarını ziyaret etti.

19 Ağustos 2022 Cuma 02:11
Kozan’dan tebrik

Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan ile İdari ve Mali İşler Müdürü Sencer Çiçek, “İSS Çevre Yarışması Birincilik Ödülünü” kazanan Yozgat Şehir Hastanesi İSS İşletme Müdürü Övünç Zeytinci ve Ahmet Arif Taşar’ı ziyaret ederek, tebrik etti. 
»Haber Merkezi  

Anahtar Kelimeler:
Kozandan Tebrik
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