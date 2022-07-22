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Kozan’dan aşı uyarısı

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan, artan Covid-19 vakalarına karşı uyarıda bulundu.

22 Temmuz 2022 Cuma 02:11
Kozan’dan aşı uyarısı

Covid-19’a karşı hatırlatma doz aşı olmanın önemine değinen Başhekimi Kozan, dünyada ve Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının görülmesiyle birlikte gerekli tedbirlerin hızla alındığını, alınan tedbir ve planların harfiyen uygulanarak salgınla mücadelenin o günden bugüne kadar başarıyla sürdürüldüğünü söyledi.
Sağlık sistemiyle Türkiye’nin tüm dünyaya örnek olduğunu vurgulayan Kozan, dünyada birçok ülke salgın ve aşı konusunda çaresiz kalırken Türkiye’nin sağlık sistemi ile bugünlere kadar hiçbir hastasını mağdur etmeden ulaşılabilir, etkin, kaliteli ve başarılı bir tedavi hizmeti vererek tüm dünyaya örnek olduğunu bildirdi.
COVİD-19 SALGINI BİTMEDİ
Covid-19 salgınının bitmediğini fakat alınan tedbirlerin azaldığını ifade eden Kozan, son günlerde vakaların bayram tatili ve yaz aylarında yaşanan sirkülasyondan dolayı tekrar artış gösterdiğini ve Pandemi Polikliniğine başvuru sayısı ile yatırılan hastaların sayısında artış gözlendiğini kaydetti.
Herkesi hatırlatma doz aşı olmaya davet eden Kozan, “Aşı bizi yakınlaştırır. Ailelerimize, arkadaşlarımıza, sevdiklerimize tekrar mesafe koymamak güzel günleri, anıları hep birlikte yaşamak için herkesi hatırlatma doz aşı olmaya davet ediyorum.” dedi. »Rabia Şahin

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Kozandan Aşı Uyarısı
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