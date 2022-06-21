Koza üretimine başlandı

Yaklaşık 2020 yılında Çekerek İlçesi Karahacılı Köyünde Devlet Destekli Proje kapsamında belirlenen alanlara ipek böceğinin yetiştirileceği için alanlar oluşturularak 300 adet dut fidanı dikilmişti. Dikimleri yapılan dut ağaçları yaprak vermeye başlamasıyla birlik ilk koza üretimi başladı. Mehmet Aktaş, Zeynel Kılınçer, Yasin Aktaş ve Emin Çetin olmak üzere dört yetiştiriciyle bu işi yapmaya başlayan Koza yetiştiricileri, İpek böcekçiliğini alternatif olarak köyde hayata geçirdiklerinin, gelirlerinin artırılmasının yanında diğer köylere de örnek olmak istediklerini söylediler. İpek böcekciliği yetiştirme konusunda farklı illerde eğitim aldıklarını vurgulayan Zeynel Kılınçer, ‘’Gittiğimiz illerde bu işin nasıl yapıldığını ve nelere dikkat etmemiz konusunda eğitimler aldık. Bizlerde ilk koza üretimine başlamanın hem heyecanını hem de mutluluğunu yaşıyoruz. Bizlere desteğini esirgemeyen başta devletimiz olmak üzere herkese teşekkür ederim’’ dedi.

Üretici Mehmet Aktaş ise; köylerinde ekilebilir alanlarının ve meraların yetersizliğinden dolayı tarım ve hayvancılığa alternatif olarak ipek böcekçiliğine yöneldiklerinin altını çizerek desteklerinden dolayı yetkililere teşekkür etti. »Haber Merkezi