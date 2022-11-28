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“Köyüm Benim” Toplantıları

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Kırklareli’ni ziyaret etti. 

28 Kasım 2022 Pazartesi 02:11
“Köyüm Benim” Toplantıları

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla “Adım Adım 2023; ‘Köyüm Benim’ Sohbet Toplantıları” temalı ziyaretleri kapsamında Pehlivanköy'de İlçe teşkilatı ve İlçe Başkanı Ercan Er tarafından tertip edilen toplantıya Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, İl Başkanı Şaban Savaşan, MYK üyeleri Derya Bulut, Burhan Coşkun, Murat Turna ile birlikte katıldı.  
Daha sonra Kayalı köyünde tertip edilen toplantıya İl Başkanı Şaban Savaşan, İlçe Başkanları, MYK üyeleri Derya Bulut, Burhan Coşkun, Murat Turna ile birlikte katılan Milletvekili Sedef, vatandaşlarla bir araya geldi. 
Sedef, Celaliye köyüne giderek orada vatandaşlar ile bir araya gelerek sohbet edip sorunlarını dinledi. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Köyüm Benim Toplantıları
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