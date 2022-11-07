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“Köyüm Benim Sohbet Toplantıları”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla gerçekleştirilen "Adım Adım 2023 Köyüm Benim Sohbet Toplantıları" kapsamında bu hafta sonu Yozgat'ta program düzenlendi.

07 Kasım 2022 Pazartesi 02:11
“Köyüm Benim Sohbet Toplantıları”

Program kapsamında MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, MYK Üyeleri Özer Karakayacı ve Sezer Yozgat vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.
Gerçekleşen program kapsamında 5 Kasım Cumartesi günü Yerköy ilçesine bağlı Sekili ve Saray Köyünde, merkeze bağlı Salmanfakılı Köyünde, Şefaatli ilçesine bağlı Hamzalı Köyünde ve Yenifakılı ilçesine bağlı Çöplüçiftliği Köyünde vatandaşlar ile bir araya gelinirken; 6 Kasım Pazar günü ise Sorgun ilçesine bağlı Sarıhamzalı ve Gedikhasanlı Köyü ile Sarıkaya ilçesine bağlı Baraklı ve Yukarı Sarıkaya Köylerinde vatandaşlar ile buluşuldu.
Milletvekili Sedef gerçekleşen program ile ilgili, “Milletvekili seçildiğim günden bu yana her zaman yanınızda bir telefon kadar uzağınızdayım. Bu haftayı da Sayın Genel Başkanımız Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin talimatları doğrultusunda MYK üyelerimizle birlikte sizlerle hemhal olmaya geldik. Önümüzde ülkemiz açısından adeta kader seçimi diyebileceğimiz bir seçim var. Bu seçim 6’lı masa diye yola çıkanların ve yanlarına taktıkları vagonlarla ülkemizi nereye götürecekleri belli olmayan benzemezler ile vatanı, milleti ve bayrağı uğruna gecesini gündüzüne katan Cumhur İttifakının seçimi olacak. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin her zaman dile getirdiği gibi bizler için ‘Söz konusu vatansa gerisi teferruattır.’ sözünden hareketle önce vatanımız, önce bayrağımız gelmektedir. Biz bu düsturla hareket ediyoruz. Elbette ekonomik olarak bazı sıkıntılar olabilir. Fakat bu sıkıntıları da çözecek yine Cumhur İttifakıdır bundan kimsenin şüphesi olması. Biz dün olduğu gibi bugünde ve bundan sonrada her zaman sizlerin yanında ve emrinde olacağız.” dedi. »Haber Merkezi

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Köyüm Benim Sohbet Toplantıları
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