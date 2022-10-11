MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatları ile başlatılan Adım Adım 2023 “Köyüm Benim” sohbet toplantıları kapsamında Genel Merkez tarafından görevlendirilen Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, MYK Üyesi Emrullah Türe, MDK Üyesi Emin Alper Öztürk, il ve ilçe yöneticileri hafta sonu Niğde Merkez ve ilçelerindeki köylerde yapılan toplantılara katılım sağladı.

Yapılan sohbet toplantılarında Milletvekili Sedef ve katılımcı heyet Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kurulduğu günden bugüne kadar yapılan; Türkiye Ekonomi Modeli, düzensiz göç ve sığınmacılar, eğitim ve istihdam, sağlık, dış politika, ulaştırma, enerji, sosyal politikalar ve güvenlik konuları hakkında bilgilendirme yaptı.

Sedef konuşmasında, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, gelecek nesillere en büyük armağandır. Parlak Türk asırlarının yol haritası, milli birlik ve kardeşliğin, devletin istikrar ve dengesinin yegâne güvencesidir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin mimarı Cumhur İttifakı, sistemin sahibi ise aziz milletimizdir. Cumhur İttifakı milletimizden aldığı destekle, azim ve kararlılıkta Türkiye’yi küresel bir güç haline getirecek olan 2053 ve 2071 vizyonunun altyapısını adım adım oluşturmaya devam edecek güce ve iradeye sahiptir. MHP olarak Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin ifadesiyle ‘Adayımız Belli Kararımız Net’tir. Adayımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimini ve genel seçimde Niğde’den Cumhurbaşkanımızı rekor oyla seçip; MHP’den Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sizlerin temsilcisi olarak milletvekili arkadaşlarımızı da büyük bir destekle inşallah sizler göndereceksiniz. Buna inancımız tamdır.” dedi. »Haber Merkezi