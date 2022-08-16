Köyleri gezdi

Güllük Köyü'nde incelemelerde bulunan Vali Polat, köy muhtarlığında köy halkı ile bir araya gelerek vatandaşların sorunlarını dinleyip taleplerini aldı.

Daha sonra Dağyenicesi köyüne geçen Polat, köy halkının sofrasına misafir oldu. Vatandaşlarla sohbet eden Polat, Alevi Dedesi Ali Kara'nın duasına amin dedi.

Ardından Kışla ve Büyükmahal köylerini ziyaret eden Polat, köy halkı ile bir araya gelerek bir süre sohbet etti. »Haber Merkezi