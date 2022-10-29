Köylere ziyaret

Ziyaretleri kapsamında Yazıkışla ve Oğulcuk köylerini ziyaret eden Kaymakam Aydın’a, İlçe Özel İdare Müdürü Hayati Kurnaz eşlik etti.

Beraber Yazıkışla ve Oğulcuk köylerini ziyaret eden Aydın ve İlçe Özel İdare Müdürü Hayati Kurnaz, vatandaşlar ile bir araya geldi.

Aydın, köy halkı ve muhtarlar ile bir araya gelerek vatandaşlar ile sohbet edip sorunlarını dinledi, taleplerini aldı. »Haber Merkezi

