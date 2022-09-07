Köylere ziyaret

Ziyaretleri kapsamında Yazıçepni köyünü ziyaret eden Kaymakam Aydın’a, Özel İdare Müdürü Hayati Kurnaz eşlik etti. Köyde yapılan 4 kilometre 2’nci kat asfalt çalışmasını yerinde denetleyen Aydın, çalışmalar hakkında bilgi alıp, köy muhtarı ve vatandaşlarla sohbet etti, taleplerini aldı. Aydın, “Boğazlıyan Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ihale edilen Köy-Des kapsamında 2’nci kat asfalt yol kaplama çalışması; Çakmak köyü 2 kilometre, Yoğunhisar köyü 5.5 kilometre ve Yazıçepni köyü 4 kilometre ve Müftükışla köyüne 3.5 kilometre şeklinde tamamlandı. Karakuyu köyüne 3 kilometre ve Yenikışla köyüne 2 kilometre olacak şekilde çalışmalar devam ediyor. Toplamda 20 kilometre 2’nci kat asfalt yol çalışması olacaktır. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

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