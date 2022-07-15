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Köylere ziyaret

Kayseri Şeker Yöneticileri ve Ziraat Teşkilatı, Boğazlıyan ilçesine bağlı Özler köyü ve Yenifakılı ilçesine bağlı Fehimli köyünü ziyaret etti. 

15 Temmuz 2022 Cuma 02:11
Köylere ziyaret

Kayseri Şeker Boğazlıyan PancaR Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve yönetim kurulu üyelerine, Boğazlıyan'dan MHP İlçe Başkanı Selahattin Demirlioğlu, Taşıyıcılar Kooperatif Başkanı Köksal Kılıçarslan, Özler Köyü Muhtarı İsmail Erciyas, Yenifakılı'dan AK Parti İlçe Başkanı Selma Uçar, MHP İlçe Başkanı Esat Zararsız, CHP İlçe Başkanı Mustafa Zararsız, Fehimli Köyü Muhtarı Hasan Çiftçi, Ziraat Odası Başkanı Ender Taflıoğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Zeki Soy ve Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Bülent Yüce eşlik etti. 
Bölge çiftçileri ile bir araya gelen Başkan Akay, vatandaşlar ile sohbet etti. Akay ve beraberindekiler, bölge çiftçilerinden Ramazan Beğenmez'e misafir oldular. 
»Haber Merkezi 

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Köylere Ziyaret
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