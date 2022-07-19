Köy ziyaretlerine devam

Merkeze bağlı Deremum köyünü ziyaret eden Milletvekili Keven’e, CHP il yöneticisi Bayram Arslaner eşlik etti. Ziyaretinde köy muhtarı Aydın Arslaner ile görüşen Keven, köy hakkında sohbet ederek bilgiler aldı.

Keven, Merkeze bağlı Darıcı köyünü de ziyaret etti. CHP Merkez İlçe Başkanı Mehmet Ali Erbaş ve il yöneticisi Bayram Arslaner’in eşlik ettiği Darıcı köyü ziyaretinde Keven, köy halkı iler bir araya geldi.

Keven ziyaretleri ile ilgili, “Deremum köyümüzü ve Muhtar Aydın Arslaner'i il yöneticimiz Bayram Arslaner ile birlikte ziyaret ettik. Darıcı köyü halkını Merkez İlçe Başkanımız Mehmet Ali Erbaş ve il yöneticimiz Bayram Arslaner ile birlikte ziyaret ettik. Darıcı köyünde il yöneticimiz Durak Durmuş'a geçmiş olsun dileklerimizi ilettik” dedi. »Haber Merkezi