Köy ziyareti

Köy ziyaretleri kapsamında Kazlıuşağı, Rızvan, Dedeli, Kaygılı, Alifakılı, Akçakoyunlu, Cankılı ve Caferli köylerini ziyaret eden Kaymakam Yusuf Ilıca’ya, İlçe Özel İdare Müdür Vekili Mesut Akdemir, İl Meclis Üyeleri Abdullah Yalçınkaya ve Adnan Kılıçaslan eşlik etti.

Ziyaretinde Kaymakam Ilıca, köy halkı ile bir araya gelerek sorunlarını dinleyerek taleplerini aldı.

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