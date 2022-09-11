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‘Köy Yaşam Merkezi’

Yozgat'ta, Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen "Köy Yaşam Merkezleri" projesi kapsamında atıl durumdaki 5 okul yeniden açıldı.

11 Eylül 2022 Pazar 02:11
‘Köy Yaşam Merkezi’

"Köy Yaşam Merkezleri" projesiyle kullanılmayan köy okulu binaları, anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüphane, matematik, doğa, bilim ve tasarım atölyeleri ile gençlik kampları gibi alanlara dönüştürülüyor.
Atıl durumdaki okulların eğitimle tekrar buluşturularak sadece öğrencilere değil yetişkinlere de hizmet sunmasının amaçlandığı proje doğrultusunda Yozgat'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğünce tespit edilen 5 okul bakım ve onarım çalışmalarının ardından kapılarını yeniden açtı.
Bu kapsamda Sorgun ilçesine bağlı Aşağıcumafakılı köyü Şehit Resul Elhan İlkokulunda 7 yıl aradan sonra yeniden çocuk sesleri yankılanmaya başlandı.
Uyum eğitimi programı kapsamında okul öncesi ve ilkokul kademesinde 22 öğrencinin eğitim gördüğü okulu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, köydeki okulların açılmasından ve çocukların yürüyüş mesafesindeki okullarına gelmelerinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.
Milli Eğitim Bakanlığının yürütmüş olduğu proje kapsamında kentte kullanılmayan 5 köy okulunu faaliyete geçirdiklerini belirten Yazıcı, "Daha önce taşıma kapsamına alınmış bir okulumuzu, tekrar 22 öğrencimiz ve okul öncesi sınıfıyla birlikte açmış bulunmaktayız. Bu da haliyle hem köydeki vatandaşlarımız açısından hem de bizler açısından bir mutluluk vesilesi oldu. Okulla beraber, Bakanlığımızın projeleri dahilinde olan 'yaşam merkezini de okulun eklentilerinin içerisinde açtık." dedi. 
Yazıcı, köyde yaşayan çocukların yürüyüş mesafesindeki okullarına kavuşmalarının önemli olduğunu ifade ederek, "Öğrencilerimizin öğleyin kendi evlerine gidip yemek yemelerini, aileleriyle birlikte vakit geçirmelerini önemsiyoruz. Öğretmenlerimizin köylerde vatandaşlarımızla iç içe olması, onların çeşitli sorunlarına rehberlik ediyor olabilmeleri, köydeki vatandaşlarla, öğretmen arasındaki kaynaşmanın arzu ettiğimiz düzeye gelmesi açısından da bu proje önemlidir." diye konuştu.
Köy yaşam merkezinin de halkın kullanımına sunulduğunu anlatan Yazıcı, merkezde kütüphane, oyun salonu, dinlenme odası ve kurs salonu bulunduğunu, halkın talep ettiği kurslar düzenleneceğini kaydetti.
-"23 Nisan kutlamalarını çok özlemiştik"
Aşağıcumafakılı Köyü Muhtarı Yakup Yılmaz da okulun açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
Yılmaz, okullarının 7 yıldır kapalı olduğunu dile getirerek, "Köyümüz terk edilmiş gibiydi, okulumuz açılınca köyümüz canlandı. Gençlerimiz ve öğrencilerimiz cıvıl cıvıl, neşe doldu. Özellikle 23 Nisan kutlamalarını çok özlemiştik. O bize büyük bir mutluluk verecek." ifadelerini kullandı.
Velilerden Döndü Nur Günay ise kendisinin mezun olduğu okuldan, çocuğunun da mezun olacak olmasından mutlu olduğunu aktardı.
Günay, çocuğunun ilçeye gittiğinde gözünün arkada kaldığını belirterek, "Bir şeye ihtiyacı olduğunda ilçeye gitmemiz imkansız gibi bir şey oluyordu. Zor oluyordu bizim için. Burası yakın olduğu için kendimiz getirip kendimiz götürebiliyoruz. Okuldan alabiliyoruz. Daha mutluyuz. Daha iyi oldu bizim için. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.  »AA
 

Anahtar Kelimeler:
Köy Yaşam Merkezi
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