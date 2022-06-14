Köy kolejini anlattı

Scientix Türkiye Mesleki Gelişim Çalıştayı’na katılan Böyükata, çalıştayın açılış programında ‘Köy Kolej’lerini anlattı. Yurt dışından takip edenlerin de bulunduğu ve Türkiye’nin farklı bölgelerinde 130’dan fazla kişinin izlediği konuşmada Prof. Dr. Mustafa Böyükata, köy ve kasabalarda yerleşik olan okullara yönelik yürüttüğü çalışmalarından bahsetti ve “Köy Koleji” düşüncesinin nasıl ortaya çıktığını anlattı. Dünya’nın farklı yerlerinde de örneklerine rastlamanın mümkün olduğuna yönelik bilgiler verirken Türkiye’de kendi birikim ve deneyimleri ile Türkiye’ye özgü bu bağlamda yapılabileceklere dikkat çeker nitelikte bilgiler paylaştı. Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın sunumunda STEM açısından önemli olan proje tabanlı çalışmalara ilişkin teknik bilgiler de verildi. Scientix elçileri için farklı örneklerle eğitimde sorunun imkânsızlık değil, öğrencilere verilecek keşif yolculuğu olduğunun gösterildiği şeklinde değerlendirmelerin yapıldığı seminer “Scientix Türkiye” YouTube kanalından da canlı olarak yayınlandı. Scientix Elçileri Nurcan Büyükbayram, Yüksel Ertuğrul, Nurhan Boyacıoğlu ve Dilek Yıldırımı’ın moderatörlüğünde yürütülen çalıştayın birinci gün programı Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın konuşmasının ardından Bahçeşehir Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Defne Yabaş’ın “STEM Uygulamalarında Veri Bilimi: Lab Star ile Veri Toplama ve Analizi” konulu sunumu ve Doktora sonrası araştırmaları için Finlandiya’da bulunan Hakkari Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Yurdagül Boğar’ın “Finlandiya’da STEM Yaklaşımı ve STEM Uygulamaları” konulu konuşması ile devam ettirildi ve katılımcıların sorularına cevap verilerek tamamlandı. Türkiye’de yeni bir aydınlanma hareketinin oluşmasına katkı vermesi beklenen Çalıştayın ikinci günü STEM merkezlerinde yapılan çalışmaları içeren öğretmen sunumları yapılacağı, devam eden üçüncü gün ise öğretmenler tarafından yapılan ve ödül almış STEM temelli eTwinning projelerinden bilgilerin verileceği belirtildi. » Haber Merkezi