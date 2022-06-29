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Köse’ye veda ziyareti

Adli ve İdari Yargı 2022 Yaz Kararnamesi ile Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak ve Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevine atanan Yozgat Adalet Komisyonu ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Arif Hamdi Sazak, Belediye Başkanı Celal Köse’ye veda ziyaretinde bulundular.

29 Haziran 2022 Çarşamba 02:11
Köse’ye veda ziyareti

Köse, “Şehrimize vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor yeni görevlerinde başarılar diliyorum” dedi. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 28.06.2022 18:50
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Köseye Veda Ziyareti
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