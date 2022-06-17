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Köse’ye sevgi seli

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’ye her girdiği ortamda özellikle üniversite öğrencileri sevgi selinde bulunuyor. Başkan Köse ile öz çekim yapmak isteyen, fotoğraf çektirmek isteyen öğrenciler adeta birbirleri ile yarışırken, Köse her öğrenci ile ayrı ayrı ilgilenip isteklerini yerine getiriyor.

17 Haziran 2022 Cuma 02:11
Köse’ye sevgi seli

Önceki gün Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Kınalı Hasan Kız Öğrenci Yurdu’nda düzenlenen programa katılan Belediye Başkanı Celal Köse’nin etrafını program sonrasında öğrenciler çevirdi. Başkan köse ile hem öz çekim, hem de fotoğraf çektiren öğrenciler Köse’ye teşekkür ettiler. Dün ise Bozok Üniversitesi Kampus alanında gerçekleştirilen mezuniyet töreni ve sonrasında Yozgatlı sanatçı Mümin Sarıkaya konserine katılan Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, hem mezuniyet töreni sonrasında hem de konser sonrasında öğrencilerin ilgi odağı oldu. Başkan Köse, Yozgat Bozok Üniversitesinde okuyan öğrencilerin kendisine göstermiş oldukları sevgi selinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Sadece Yozgatlı öğrencilerin değil aynı zamanda il dışından gelen öğrencilerin de kendisine ilgi gösterdiklerini ve bunun güzel bir olay olduğunu belirten Köse, ‘’Öğrenciler benimle fotoğraf çektirmek istiyorlar, ben de öğrencilerimizin bu tekliflerini yerine getiriyorum. Öğrencilerimiz ile konuşup, onların dertlerini, sıkıntılarını, isteklerini de dinliyorum ve yapabileceklerimizi yapmaya çalışıyoruz. Ben bana ilgi gösteren öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum’’ dedi. 

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Köseye Sevgi Seli
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