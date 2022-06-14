Köse’den taziye ziyareti

Kısa bir süre önce vefat eden merhume Döndü Codar için Başkan Ömer Codar’a taziye ziyaretinde bulunan Başkan Köse, merhume Allah’tan rahmet, kederli Codar ailesine de sabır diledi. Codar, taziye ziyaretinde bulunan Köse’ye nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Haber Merkezi

